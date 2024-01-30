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В Бурятии подросток насквозь проткнул голову вилами

В Бурятии врачи спасли подростка, который насквозь проткнул голову вилами

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В детской республиканской клинической больнице Бурятии врачи четыре месяца боролись за жизнь подростка с травмой головы, мальчик напоролся на вилы во время сенокоса. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Травму головы 13-летний мальчик получил в сентябре 2023 года. Подросток приехал на сенокос в село Оймур Кабанского района республики, школьник стоял на машине, утрамбовывал траву и по неосторожности напоролся на вилы.

Уборочный инвентарь вошел в орбиту левого глаза, вышел в области затылка, чудом не задев глаз. Пострадавший получил внутричерепную и открытую черепно-мозговую травмы, ушиб головного мозга, лишился возможности говорить.

«Ребенка госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации ДРКБ. Он находился в тяжелом состоянии, пациента ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики оказывали все необходимое лечение, провели консилиум врачей и решили не прибегать к хирургическому вмешательству. Обошлось без операции», — сообщили в ДРКБ.

Речь и двигательные функции удалось восстановить за 20 недель, подростку еще предстоит пройти длительный курс реабилитации. Врачи дают положительные прогнозы на восстановление юного пациента.

Ранее россиянину насквозь проткнули голову вилами.

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