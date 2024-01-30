В Апрелевке продолжается строительство путепровода

В Апрелевке приступили к установке опор путепровода через железную дорогу Киевского направления МЖД, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В ведомстве отметили, что планируется строительство двухполосного путепровода в составе транспортной развязки общей протяженностью свыше 1 км. Также там добавили, что длина путепровода составит 272 м.

Кроме того, на путепроводе установят пешеходные зоны, автобусные остановки и линии наружного освещения.

Как отметили в пресс-службе Минтранса Подмосковья, путепровод поможет обеспечить бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, позволит разгрузить прилегающую улично-дорожную сеть в Апрелевке, а также улучшит транспортную доступность территорий юго-западной части Подмосковья.

На время строительства для жителей создадут две разворотные петли на улице Апрелевской и улице Самохина.