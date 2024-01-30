Немецкого журналиста поразили темпы восстановления Мариуполя

Восстановление домов и инфраструктуры в городе Мариуполе идет полным ходом, а местные жители рады вхождению населенного пункта в состав РФ. Об этом в репортаже для немецкого телеканала ZDF сообщил журналист Армин Корпер.

По его словам, в настоящее время специалисты активно строят школы и прокладывают улицы. Также в Мариуполе появляются новые жилые районы и кварталы, уточнил корреспондент.

«Мы видим, что идет восстановление. <...> Все идет очень быстро. <...> Люди, которые здесь живут, <...> настроены пророссийски», — подчеркнул Корпер.

Как сказал журналист, после прибытия в Мариуполь его поразило, что жизнь в городе течет своим чередом. Все в населенном пункте работает и функционирует в нормальном режиме, приводит слова корреспондента издание RT.

4 мая 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь полностью контролируется российскими войсками. В тот момент на территории местного металлургического комбината «Азовсталь» все еще находились украинские бойцы, однако 20 мая того же года в военном ведомстве страны сообщили о полном освобождении предприятия.

Ранее россиянам рассказали, когда заработает новая железнодорожная ветка между Мариуполем и Мелитополем.