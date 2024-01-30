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В России изменили порядок действий с животными без хозяев в поездах

ФПК изменила порядок действий при обнаружении животных без владельцев в поездах

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Jerome Starkey/Twitter

Федеральная пассажирская компания (ФПК, принадлежит РЖД) изменила порядок действий при обнаружении в своих подразделениях и в поездах беспризорных животных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Теперь если сотрудники компании находят безнадзорное животное в поезде, то они должны для начала принять все необходимые меры, чтобы найти владельцев. Если найти владельца не получилось, то животное нужно будет перемесить в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне. Питомца должны довезти до станции и передать дежурным сотрудникам вокзала.

До этого в Госдуме анонсировали изменение законодательства в части перевозки животных. Как пояснял зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, питомцев приравняют к полноценным пассажирам, а не багажу.

Необходимость создания новых правил перевозки животных стала очевидна после трагедии с котом Твиксом, которого выбросили из поезда. По словам Бурматова, результаты рабочая группа представит в начале февраля.

Ранее эксперты рассказали россиянам, как спасти своего питомца от судьбы кота Твикса.

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