В Башкирии мужчина устроил стрельбу в лифте и попал на видео

В Уфе неизвестные зашли в лифт с пистолетом и устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Инцидент произошел в ЖК «Символ». На кадрах заметно, как в лифт зашли двое мужчин и девушка. Один из пассажиров держит в руках пистолет и пытается перезарядить, после чего второй мужчина ему помогает. Спустя некоторое время раздается выстрел в пол.

По словам местных жителей, в этот же день они слышали стрельбу на детской площадке. Они заявили, что подобные инциденты происходят не в первый раз.

На данный момент неизвестно, обращался ли кто-то из жильцов в правоохранительные органы.

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