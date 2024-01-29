Начальника почты в Иркутске уволили за отказ отправить окопные свечи бойцам СВО

Начальника почтового отделения в Иркутске уволили за отказ оформить отправление гуманитарных посылок российским военнослужащим в зоне военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Иркутской области.

Как объяснили в организации, жены и родители мобилизованных россиян приехали отправлять посылки солдатам в отделение в Ново-Ленино. Уточняется, что посетителей не было, и граждане попросили сотрудников оформить 15 коробок с окопными свечами для бойцов.

Однако, утверждают потерпевшие, одна из сотрудниц им якобы отказала, заявив, что «не намерена заниматься полдня посылками», а помещение почтового отделения для этого не предназначено. Волонтерам пришлось ехать в другое место, где посылки были оформлены без пререканий и претензий.

После жалобы ОНФ на действия сотрудников руководство филиала почтовой службы в Иркутской области признало их недопустимыми и уволило начальника отделения.

В декабре в «Единой России» пообещали обеспечить всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области алиментщиков начнут привлекать к помощи женам участников СВО.