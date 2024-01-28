Рабочий пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области

Рабочий получил травмы в результате атаки дрона-камикадзе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На окраине села Колотиловка Краснояружского района ВСУ атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал рабочий», – говорится в посте политика.

По словам Гладкова, на место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в городскую больницу №2 города Белгорода.

У пострадавшего диагностировали открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги, подчеркнул губернатор.

28 января украинский беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке. Военные следователи охарактеризовали данную атаку как военное преступление.

До этого сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглись атаке ВСУ.

Ранее отставной генерал рассказал о планах атаковать РФ миллионами дронов.