Жильцов обрушившегося здания в Ростове не пускают домой

Жильцам дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, который частично обрушился накануне, временно запретили проход в здание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

«Очень опасно, никому нельзя внутрь, часть здания может обрушиться в любой момент. Сейчас ждем специалистов, они на месте уже будут оценивать степень аварийности здания, а там будем решать», — рассказали спасатели журналистам.

По словам специалистов, с утра многие жильцы пытались попасть домой, чтобы вынести ценности и домашних животных, однако ради их безопасности их не пропускают. При этом отмечается, что питомцев эвакуировали вместе с людьми, поэтому большей их части ничто не угрожает.

Стена пятиэтажного дома обрушилась в Ростове-на-Дону вечером 27 января. Было эвакуировано 95 человек, их доставили в 82-ю школу, где организован пункт временного размещения.

Позднее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что жителям разрушавшегося аварийного дома на улице Нариманова выплатили компенсации.

Ранее сообщалось, что обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться.