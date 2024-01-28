Полиция ищет мужчину, прыгнувшего с парашютом с подмосковной многоэтажки

В Подмосковье полиция начала поиски мужчины, который совершил прыжок с парашютом с многоэтажки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что инцидент произошел 27 января в городском округе Балашиха. Местная жительница сообщила правоохранительным органам, что неизвестный прыгнул с парашютом с балкона одной из многоэтажек на улице Дмитриева.

Полицейские начали проверку по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.

До этого, 26 ноября, на аэродроме ДОСААФ «Логиново» под Екатеринбургом опытный парашютист слишком поздно открыл парашют и запутался во время прыжка. В результате мужчина разбился.

Ранее 104-летняя американка прыгнула с парашютом.