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В украинском Кременчуге ликвидировали пожар на промышленном объекте

На Украине сообщили о ликвидации пожара на промышленном объекте в Кременчуге

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Телеграм-канал «Филипп Пронин/Полтавская ОВА»

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил о ликвидации пожара на промышленном объекте в Кременчуге, который начался после взрывов в субботу вечером. Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Пронина, пожар тушили более полутора сотен спасателей на площади более 1000 квадратных метров. Он отметил, что были привлечены около 50 единиц техники.

Вечером 27 января власти Кременчуга сообщили, что городской промышленный объект получил повреждения, в результате чего начался пожар.

25 января два складских помещения были повреждены в Харьковской области на востоке Украины в результате произошедших накануне взрывов. Утром 25 января стало известно, что несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Украине части Запорожской области.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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