Политконсультант назвал российскую молодежь стратегическим резервом страны

Молодежь во все времена являлась стратегическим резервом страны, считает политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ и Комитета по политическим технологиям РАСО Станислав Корякин.

«Изучая историю, можно увидеть, что молодежь всегда привносила новые знания и тенденции в практическую деятельность. Уверенность президента России Владимира Путина в российской молодежи строится на примерах прошлых веков. Сейчас мы наблюдаем, что Путин верит в российскую молодежь. Именно поэтому реализуются проекты, поддерживающие молодежь, а также проекты, в которых молодежь может развиваться», — сказал Корякин.

Также политконсультант отметил, что Путин чутко реагирует на запросы участников специальной военной операции (СВО).

«Встреча со студентами-участниками СВО в Санкт-Петербурге подтвердила тот факт, что президент использует конкретные кейсы при принятии тех или иных решений, которые, как ему кажется, являются значимыми для широкой аудитории. Если говорить, например, о теме протезирования, то мы видим, что в России много лишившихся конечностей людей. Современные технологии предоставляют им возможность полноценно участвовать в жизни общества», — отметил политконсультант.

Кроме того, Корякин подчеркнул, что Путин держит на личном контроле всю обстановку в зоне СВО.

«Конечно, Путин держит под своим контролем ситуацию в зоне СВО. Во-первых, он – президент, поэтому он отвечает за все, что происходит в нашей стране. Во-вторых, Путин неоднократно обозначал свою позицию относительно СВО и тех событий, которые происходили и происходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской и других областях, близких к линии боевого соприкосновения. Очевидно, Путин вовлечен в этот процесс не только по долгу службы, но и как человек, глубоко переживающий за то, что происходит с россиянами», — заключил Корякин.

Ранее Владимир Путин провел в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете встречу со студентами-участниками СВО.