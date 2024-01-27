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В немецком аэропорту задержали украинского пенсионера с огромной пачкой денег

Bild: в аэропорту Мюнхена задержали украинца с €450 тыс. в чемодане

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Kai Pfaffenbach/Reuters

В мюнхенском аэропорту таможенники задержали украинского пенсионера с большой суммой нелегальных евро в чемодане. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В публикации указано, что в багаже 66-летнего гражданина Украины, который намеревался вылететь из Германии на Кипр, были обнаружены и изъяты толстые пачки купюр по 20 и 50 евро — всего €450 тыс. При этом ранее при досмотре он сообщил, что у него с собой лишь €300.

Подозрение у таможенников вызвал тот факт, что уже в зоне посадки к мужчине подошел некто, передавший ему небольшой чемодан — в котором, как оказалось, и были спрятаны деньги.

Теперь полиция выясняет, кому принадлежат купюры, откуда они взялись и можно ли считать это отмыванием денег.

«В любом случае украинец больше не сможет их увидеть. Скорее всего, купюры конфискуют в пользу государства», — говорится в публикации Bild.

22 января у австралийца в Домодедово нашли часы за восемь миллионов рублей.

17 января таможенники задержали в аэропорту Мюнхена Арнольда Шварценеггера.

Ранее российские таможенники задержали членов ОПГ, занимавшейся контрабандой драгоценностей.

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