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В Свердловской области ищут бывших вагнеровцев, подозреваемых в изнасиловании девушки

На Урале разыскивают двух участников СВО за изнасилование и ограбление девушки

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В Свердловской области ищут приятелей, которые изнасиловали девушку после возвращения с СВО. Об этом сообщает E1.

24 января двое насильников напали на девушку в поселке Белоярском. Злоумышленники надругались над пострадавшей, а затем забрали у нее два мобильных телефона, деньги и ювелирное украшение. Полицейские оперативно установили, что к совершению преступления причастны 34-летний Иван Комаров и 45-летний Роман Калмыков.

Мать Комарова прокомментировала новость о нападении, предполагаемым участником которого стал ее сын. Женщина подтвердила, что до отправки на СВО он отбывал наказание в местах лишения свободы. По словам родительницы, в колонии Ивана завербовали и сделали членом ЧВК «Вагнер».

«Он вернулся из ЧВК 1 мая, отслужил там полгода. Вы знаете, он с детства был очень добрый мальчик, даже девочек не обижал. А когда видел, что кто-то их обижает, говорил: «Нельзя так делать», — утверждает женщина.

Журналисты выяснили, что подельник бывшего вагнеровца Роман Калмыков также имеет отношение к частной военной компании и является близким другом Комарова. До попадания на фронт он успел совершить тяжкое преступление и оказаться в колонии — за расправу над 88-летней пенсионеркой ради 400 рублей его приговорили к 16 годам строгого режима.

Ранее вернувшийся на родину участник СВО рассказал детям, что такое мужество, и избил соседей.

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