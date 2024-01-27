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В Кургане персонал психоневрологической больницы издевался на пациентами

В Кургане пациенты психбольницы пожаловались на издевательства персонала

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В Курганской областной психоневрологической больнице сотрудники издевались над пациентами. Об этом сообщается в группе уполномоченного по правам человека в Курганской области.

Во время планового посещения больницы омбудсмен узнал о неправомерных действиях персонала медучреждения. Выяснилось, что сотрудники принуждали больных выполнять свои собственные служебные обязанности, заставляя их убираться в палатах, коридорах и туалетных комнатах. При этом некоторым пациентам запрещали посещать туалет и заставляли их справлять нужду на глазах у соседей в санитарный стул.

24 января региональное СУ СК России направило в следственный отдел по Кургану обращение по факту выявленных в больнице нарушений. Ее уже посетили сотрудники областного Департамента здравоохранения, они разработали план мероприятий по устранению нарушений.

Ранее в Махачкале работница психоневрологической больницы душила пациента подушкой.

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