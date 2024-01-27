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У берегов Папуа — Новой Гвинеии произошло землетрясение

EMSC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

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Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, магнитуда сейсмособытия составила 5,5. Эпицентр располагался в 143 км к северу от города Лаэ. Очаг находился на глубине 216 км.

Отмечается, что в городе Лаэ проживают более 76 тысяч человек.

Данных о разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами также не объявлялась.

25 января на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение. Эпицентр землетрясения находился в 146 км к западу от населенного пункта Айколь.

Турецкая газета Sabah писала о сильном землетрясении магнитудой 5,2 в восточной Турции.

Подземные толчки ощущались во многих провинциях. О пострадавших или повреждениях не сообщается.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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