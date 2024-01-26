Невинномысским мужчинам предложили «подкрасться» к женщинам ради рождаемости

Мэр Невинномысска Михаил Миненков предложил мужчинам «подкрасться» к женщинам, чтобы через 9 месяцев рождаемость в городе выросла более чем в 10 раз. Об этом пишет «Невинномысский рабочий».

По словам чиновника, уже семь лет подряд каждый год в Невинномысске становится годом рождения детей, и «это главный план».

«Обращаюсь к мужчинам — сегодня вам нужно подкрасться к своей любимой, чтобы через 9 месяцев родилось в городе не 700 человек, а 10 000», — заявил Миненков.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что семьи в России должны заводить детей пораньше.

Российский президент отметил, что молодые женщины хотят получить образование. По его словам, из-за желания учиться и строить карьеру женщины откладывают рождение первого ребенка «где-то до 30 лет». Он заявил, что для роста народного населения важно, чтобы в семьях было минимум по три ребенка.

Ранее ученые выяснили, что бедность мешает детям заводить друзей в школе.