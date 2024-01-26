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Песков раскритиковал заседание Совбеза ООН по сбитому в России Ил-76

Песков заявил, что в ООН не было решительного осуждения теракта с Ил-76 в России

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остался недоволен заседанием Совета Безопасности в ООН по поводу сбитого в России самолета Ил-76. Об этом он заявил во время брифинга с журналистами.

По его словам, в ООН не было решительного осуждения случившегося теракта.

«Для нас в первую очередь — там были наши летчики-россияне, но и погибло большое количество военнопленных украинцев. То, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества. Киев не в первый раз уничтожает своих людей», — отметил Песков.

На вопрос журналистов о том, планирует ли РФ предоставить Совбезу ООН доказательства, что Украина сбила самолет и знала о перевозке своих пленных, Песков ответил, что ему пока нечего сказать. Он пояснил, что в случившемся еще разбираются следователи.

От Москвы на заседании в ООН присутствовал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что к трагедии под Белгородом может быть причастна западная военная техника.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле заявили, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке пленных на Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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