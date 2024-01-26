Врач объяснила, как распознать некачественное молоко в домашних условиях

Йод, уксусная кислота и спирт помогут определить некачественное молоко в домашних условиях. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она отметила, что недобросовестные производители могут добавлять в этот продукт крахмал, соду, мел и антибиотики, чтобы он не портился. Насторожиться стоит в том случае, если, например, молоко сутки стояло при комнатной температуре и не скисло, отметила диетолог.

«Определить, есть ли в молоке крахмал, поможет йод. Мы должны капнуть его каплю в напиток. Если в продукте есть крахмал, то молоко окрасится в синий или фиолетовый цвет. Если крахмала нет, то оно будет желто-коричневого цвета. Есть еще отдельный тест на выявление соды и мела. Если мы капнем уксусную кислоту в хорошее молоко, то оно должно мгновенно скиснуть. Если в нем есть сода или мел, то продукт не будет выпадать в хлопья, то есть не скиснет и не створожится, а начнет образовываться пена», — пояснила Мухина.

Спирт поможет выявить, было ли молоко разбавлено водой, продолжила она. Для этого нужно добавить 4 мл спирта в 2 мл молока. В хорошем молоке хлопья должны появиться через две-четыре секунды. Если прошло больше шести секунд, молоко не соответствует его заявленной концентрации, заключила врач.

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