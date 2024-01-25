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Россиянин, организовавший покушение с огнеметом на депутата, предстанет перед судом

В Архангельске будут судить организатора покушения с огнеметом на депутата

В Архангельске будут судить мужчину, обвиняемого в четырех покушениях, среди которых нападение с огнеметом на депутата, и четырех расправах. Об этом сообщает СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в ряде преступлений против личности, завершено. По версии следствия, россиянин выступал организатором покушений и расправ в ходе передела организованными преступными группами сфер влияния в регионе.

Среди вменяемых мужчине эпизодов присутствует покушение на расправу над депутатом Приморского района Алексеем Пеунковым в 2005 году. Исполнитель выстрелил из реактивного пехотного огнемета «РПО-А» в окно офиса, но в результате никто не пострадал.

В ходе допросов обвиняемый дал признательные показания. Дело передали в суд.

Ранее суд в Крыму признал местного жителя виновным в покушении на госизмену.

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