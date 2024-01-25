Путин рассказал студентам о преимуществах высшего образования

Работодатель при наличии высшего образования у работника может учесть это и повысить заработную плату, заявил президент России Владимир Путин во время своей речи на встрече со студентами в Калининграде. Видео отрывка его выступления опубликовал Telegram-канал кремлевского пула.

Как отметил президент, высшее образование создает определенные преимущества, в том числе по зарплате.

«Это факт. Есть такая премия за образование. Если у человека есть высшее образование, то работодатель сразу планочку поднимает», — сказал Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Во время своего выступления он также сообщил, что принято решение повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поездку Путина в Калининград, заявил, что поездка российского лидера в Калининград не является месседжем странам НАТО.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».