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Эксперт рассказала, как молодому специалисту заинтересовать работодателя

Консультант Парфенова: допкурсы помогут студенту заинтересовать работодателя

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uwe umstatter/Global Look Press

Дополнительные курсы помогут вчерашнему студенту заинтересовать работодателя. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфенова. Таким образом молодой специалист может продемонстрировать свой интерес к саморазвитию, отметила она.

«Молодому специалисту без опыта работы рекомендуется постоянно развивать навыки, так как они — ключевая составляющая успешного трудоустройства. Важно использовать время в университете для прохождения дополнительных курсов или сертификаций, связанных с будущей профессией», — сказала Парфенова.

Она добавила, что для получения первоначального опыта студент может поступить на стажировку или устроиться на временную работу. Эксперт посоветовала проверять сайты интересующих компаний на наличие вакансий стажера или временного сотрудника.

Карьерный консультант Мария Консманова до этого рассказала, какие фразы не должны звучать на собеседовании и чем их лучше заменить. О бывшем работодателе, по ее словам, лучше говорить в позитивном ключе. Кандидат, который плохо отзывается о прошлой работе, в первую очередь ставит под сомнение свою способность находить общий язык с людьми, подчеркнула она.

Ранее россиянам объяснили, чего не должно быть в соцсетях при поиске престижной работы.

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