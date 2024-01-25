Подросток избил сверстника в очереди к педиатру в Петербурге

В Колпино подростка госпитализировали из детской поликлиники, на мальчика напал сверстник в очереди к педиатру. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в детской поликлинике в Колпино, восьмиклассник набросился на 15-летнего школьника в очереди к педиатру. Причины конфликта подростков неизвестны.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, с внутричерепной травмой мальчик госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее в больницу Петербурга обратился искусанный подросток и заявил о нападении мачехи.