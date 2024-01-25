Появился список членов экипажа упавшего в Белгородской области самолета

В сети опубликовали список членов экипажа Ил-76, который разбился после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Его опубликовали в Telegram-канале аппарата губернатора и правительства Оренбургской области.

Из списка следует, что командиром корабля был Станислав Беззубкин, а его помощником — Вадим Чмирев. В состав экипажа также входили штурман Алексей Высокин, бортинженер Андрей Пилуев, борттехник Сергей Житенев, бортрадист Игорь Саблинский.

Власти региона назвали трагедию с самолетом невосполнимой утратой для всей России. Они выразили соболезнования родным экипажа.

Всего на борту самолета было 74 человека, из них 65 — пленных украинских солдат, которых везли для обмена. Вслед за рухнувшим Ил-76 летел второй такой же самолет с пленными, он доставлял около 80 служащих ВСУ, сказал на заседании Госдумы глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Подробнее об авиакатастрофе под Белгородом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рейс из Уфы в Омск подал сигнал бедствия.