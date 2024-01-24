Психолог из Хабаровска попалась на уловки брачного афериста и лишилась сбережений

Работающая психологом хабаровчанка поверила брачному аферисту и потеряла сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции края.

В ноябре 49-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной. Тот связался с ней в мессенджере, представился Уильямом, заявил, что страдает от ментальных расстройств и попросил психолога о помощи. Женщина согласилась, и новый знакомый рассказал ей на онлайн-сессиях подробную историю своей жизни. Он говорил, что является высокопоставленным сотрудником одной из иностранных служб, недавно стал вдовцом и пожаловался на постоянные конфликты с дочерью.

Мужчина объяснил, что знает русский язык, так как ему приходится много ездить по миру из-за специфики работы. От общения по видеосвязи и даже по телефону он всячески уклонялся, но вскоре заявил, что испытывает к психологу чувства. «Иностранец» выразил готовность приехать в Россию и предложил своей собеседнице вступить в брак. Спустя месяц переписки мужчина признался, что уезжает из своей страны в связи со специальным заданием, а его новая знакомая — якобы единственная, кому он может доверять. Надеясь оправдать его доверие, женщина согласилась оплатить расходы на пересылку важных документов в Россию.

Затем Уильям сообщил, что отправление задержали на таможне в Турции, и потерпевшая перевела 500 тыс. рублей на номера телефонов, зарегистрированные за границей. Позже для решения проблем с посылкой она взяла в кредит еще 1 млн рублей. Однако аферист продолжил требовать дополнительных переводов. Только тогда женщина поняла, что общалась с мошенником в течение двух месяцев. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка попыталась вызволить из плена «прямого потомка» Шекспира и потеряла деньги.