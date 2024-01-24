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В России не исключили возобновления работы «Русского дома» в Словакии

Глава «Россотрудничества» Примаков: РФ готова открыть «Русский дом» в Словакии

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Depositphotos

«Россотрудничество» готово рассмотреть официальные предложения о повторном открытии в Словакии «Русского дома», но самостоятельно не будет обращаться с такой просьбой к властям страны. Об этом заявил глава организации Евгений Примаков, сообщает ТАСС.

«Мы напрашиваться не будем, если поступит официальное предложение возобновить эту работу с той стороны, мы его рассмотрим», — сказал Примаков.

20 января новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова сняла введенный в марте 2022 года запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией.

«В мире десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, деятели культуры не должны за это платить», — сказала Шимковичова.

Глава парламентского комитета Словакии по культуре и СМИ Роман Михелко, в свою очередь, оценил возможность возобновления связей в культурной сфере положительно. «Наказываются невиновные, что плохо, идеология не должна вмешиваться в культуру. Творцы русской культуры не должны подвергаться дискриминации или остракизму из-за властей», — сказал он.

20 января в Германии выступили с инициативой о закрытии «Русского дома» в Берлине.

Ранее глава Россотрудничества заявил о приостановке работы «Русских домов» в шести странах Европы с перенаправлением ресурсов в государства Африки, Азии, Латинской Америки.

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