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Врач рассказала, какие напитки способствуют разжижению крови

Врач Мухина: вода с лимоном будет способствовать разжижению крови

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Freepik.com

В целях разжижения крови можно употреблять воду с лимоном, медом или чесноком, а также ореховое молоко. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она пояснила, что кислота лимона может расщеплять жиры в крови, которые собираются в «комочки» и оседают на стенках сосудов, в меде есть большое количество салицилатов — натурального аспирина, который может снижать вязкость крови.

«Можно сделать настой на чесноке. Его просто настаивают на воде и употребляют внутрь», — продолжила Мухина.

Ореховое молоко также можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно замочить орехи, промыть и еще раз замочить их на два-три часа. После этого вместе с водой их необходимо измельчить в блендере.

«Можно его еще процедить или просто использовать очень мелкий помол. Ореховое молоко богато растительными жирными кислотами омега-3 и витамином E, которые считаются очень мощными факторами разжижения крови», — заключила Мухина.

Исследование, представленное на ежегодном собрании Американского гематологического общества (ASH), до этого показало, что популярный пероральный препарат для борьбы с тромбами, ривароксабан, связан с самым высоким риском кровотечений по сравнению с другими лекарствами для терапии мерцательной аритмии или образования тромбов в венах.

Ранее врач назвал категории людей, которым стоит проверить сахар в крови.

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