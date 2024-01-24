В Якутии произошел взрыв газа в доме

Взрыв газа произошел в четырехэтажном доме в городе Томмот в Якутии. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, пострадали три человека, всем им оказывается медицинская помощь.

До этого в Дагестане произошел взрыв в частном доме. Инцидент произошел в Махачкале, на Газопроводной улице. По уточненной информации, хлопок произошел из-за газовоздушной смеси. Впоследствии здание загорелось. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

Во время пожара пострадали пять человек, среди них трое детей. Все они попали в медицинские учреждения региона, врачи оказали пациентам всю необходимую помощь.

В начале января сильный пожар произошел в подмосковной Баковке, в Одинцово. По предварительным данным, в жилом доме взорвался газ. После этого начался пожар в здании. Очевидцы рассказали, что видели видели густой черный столб дыма за несколько километров. Также жители Подмосковья рассказали о зареве от пожара.

Ранее в столице Монголии взорвался грузовик с десятками тонн газа.