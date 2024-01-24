Путин дал старт Году семьи в России

Президент России Владимир Путин в рамках Всероссийского форума «Родные — Любимые» официально объявил о начале Года семьи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ноябре 2023 года Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» стал первым официальным мероприятием в рамках Года семьи в России. В нем участвовали более тысячи человек со всех регионов страны, в числе которых представители семей из 89 регионов, многодетные семьи, семьи участников СВО, а также Героев России.

Путин поприветствовал участников мероприятия и отметил, что Год семьи стал естественным продолжением Года учителя и наставника.

Во время мероприятия российский лидер заявил, что главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит продолжение народа и его многовековой истории.

Владимир Путин поделился, что перед тем, как выйти на сцену форума, он пообщался с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Президент рассказал, что большинство из них — многодетные семьи. При этом он напомнил, что незадолго до этой встречи подписал указ о поддержке многодетных.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».