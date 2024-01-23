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Депутат обратилась в полицию из-за выброшенной на свалку в ДНР гумпомощи

Депутат Стенякина: информация о гумпомощи на свалке в ДНР передана в полицию

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Depositphotos

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала РИА Новости, что информацию о выброшенной гуманитарной помощи на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью передали правоохранителям.

«Как оказалось, действительно, такой факт есть. <...> В ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь», — рассказала она.

Стенякина добавила, что связалась с администраторами волонтерских групп, которые работали в Ростовской области, и они подтвердили подлинность видео с выкинутым грузом гуманитарной помощи.

23 января сообщалось, что дальнобойщик Александр Закутний обнаружил в городе Амвросиевка на границе ДНР с Ростовской областью свалку из гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Позже член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала наказать виновных в уничтожении гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО).

Ранее Путин поручил поддержать «Комитет семей воинов Отечества».

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