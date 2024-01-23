Литва вновь стала задерживать фуры из Калининграда

Литва снова стала задерживать большегрузы из Калининграда, пропуская через границу за сутки вдвое меньше фур, чем возможно. Об этом во время прямой линии с жителями Калининградской области во «ВКонтакте» рассказал губернатор Антон Алиханов.

«Сначала начали повышать тенденцию, вышли на уровень 140-150 автомобилей в день, потом они начали опять такую «итальянскую забастовку», начали пропускать по 60, 80 автомобилей. Это ниже, чем в два раза их пропускной способности», — сообщил глава региона.

Алиханов выразил надежду, что обстановка на границе стабилизируется, но подчеркнул, что напряженность пока сохраняется. Он также рассказал, что в данный момент российские власти решают вопросы о сроках строительства дополнительных паромов для морских перевозок в качестве альтернативы.

В декабре Литва в одностороннем порядке подняла тарифы на железнодорожный транзит в Калининград. Власти республики объяснили это так: из-за установки квот на провоз грузов по железной дороге Литва стала терять деньги — поэтому в Вильнюсе было принято решение увеличить тарифы для компенсирования.

Тогда же Алиханов заявил, что Литва задерживает оформление грузовиков, назвав это мелким вредительством.

Ранее в Литве призвали ЕС расширить запрет на транзит промышленного экспорта через Россию.