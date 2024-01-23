Россиян предостерегли от покупки выставленных на торги автомобилей чиновников

Продающие автомобили из автопарка Госдумы «отъездили свое», многим из них уже более десяти лет, отметил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. У них большие пробеги и высокий износ, поэтому гнаться за такой покупкой смысла нет, заявил он в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что иномарки из гаража Госдумы продают на открытых аукционных торгах.

«Они далеко не новые, некоторые по 10 и более лет ездят. Как-то вожделеть этот автомобиль не имеет смысла, — считает автоэксперт. — У них большие пробеги, они активно эксплуатируются. Да, хорошо обслуживаются, но автомобиль все равно с годами стареет и приходит в негодность, а со временем превращается в груду металла, это естественный процесс жизнедеятельности».

Если машины не удастся продать, то они придут в негодность и продаваться будут «просто кузова на колесах», добавил Хайцеэр. Полностью списанное авто, по его словам, реализуют по коммерческой цене.

В Госдуме для руководящих чинов вместо этих машин приобрели автомобили Aurus – эксперт назвал это хорошей заменой.

Напомним, речь идет преимущественно о марках машин Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска. Вырученные деньги планируется направить на закупку новых автомобилей и оборудования к ним. Причем подчеркивается, что выставляемые на аукцион машины действительно уже выработали свой ресурс и требуют дорогого ремонта.

Ранее стало известно, какие автомобили закупили для гаража Госдумы.