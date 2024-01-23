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В российских колониях отключили видеосвязь для общения с родственниками

Правозащитница Меркачева: в колониях во всех регионах РФ отключили видеосвязь

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила о том, что в колониях во всех российских регионах отключили видеосвязь, с помощью которой заключенные могли общаться с родственниками. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Во все российские колонии поступило требование, подписанное заместителем директора ФСИН России Александром Хабаровым — прекратить предоставление осужденным услуг видеосвязи», — написала Меркачева.

По ее словам, в требовании указано, что связь необходимо отключить в «целях недопущения совершения противоправных действий осужденных».

Она отметила, что подготовила обращение в министерство юстиции Российской Федерации.

17 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прорабатывают возможность амнистировать некоторых осужденных женщин. По его словам, российские власти прорабатывают методы и изыскивают юридические формы для решения этого вопроса.

Ранее Меркачева назвала репрессивным решение суда арестовать Блиновскую.

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