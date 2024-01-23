Полиция поймала подростка, по вине которого несколько раз эвакуировали школу в Копейске

В Челябинской области нашли подростка, который неоднократно «минировал» одну из местных школ. Об этом заявили в пресс-службе УМВД России по региону.

Неизвестный несколько раз отправлял сообщение о минировании на электронную почту школы №2 города Копейска. В результате в здании начиналась эвакуация, но силовики не находили там подозрительных предметов, и в итоге информация, оставленная анонимом, не подтверждалась.

В конце концов личность хулигана установили, им оказался несовершеннолетний местный житель. Подростка задержали при содействии сотрудников ФСБ. К настоящему времени в отношении школьника возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Известно, что фигурант характеризуется положительно и до сих пор не состоял на профилактическом учете в ПДН.

Ранее школьник из Красноярска заплатил сверстнику, чтобы тот сообщил о «минировании» его школы.