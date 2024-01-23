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Россиянам рассказали, как предотвратить возгорание электроодеяла

Профессор Шамин: электроодеяло нельзя включать в скомканном виде и мокрыми руками

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Freepik.com

Неправильное использование электрического одеяла может привести к тому, что оно загорится. Чтобы не допустить этого, нельзя включать его в скомканном виде, так как это грозит перегревом, предупредил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рассказал в беседе с RT, как выбрать электрическое одеяло, а также какие правила стоит соблюдать.

При покупке электроодеяла следует выбирать сертифицированные магазины. Также рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и следовать ей. Относиться к электроодеялу нужно так же серьезно, как к другим электроприборам, отметил профессор.

Если одеяло не используется, нужно выключать его, а в помещении, где оно применяется, должна быть комнатная температура. Если в спальне холодно, то одеяло для компенсации выделит больше тепла.

«Храните устройство в безопасном месте, когда оно не используется. Не ставьте на него тяжелые предметы и не обрабатывайте его защитными химикатами. Во избежание повреждения хрупких проводов их нужно сворачивать в рулон, а не складывать», — порекомендовал Шамин.

Ни в коем случае нельзя прикасаться к одеялу мокрыми частями тела, а спать всю ночь под ним можно лишь в случае, если оно оснащено специальной системой безопасности. Также есть опасность, что повредить одеяло может животное, что спровоцирует замыкание и возгорание.

Нельзя использовать электроодеяло после завершения срока службы – такие вещи с возрастом становятся потенциально опасными из-за износа ткани и проводов, заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать одеяло для разного климата.

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