В сеть попали кадры землетрясения в Алма-Ате. Об этом пишет NUR.KZ.

Видео было снято камерой видеонаблюдения в микрорайоне Горный Гигант.

В ночь на 23 января землетрясение магнитудой 6,7 вызвало подземные толчки в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения, происшедшего в 0:09 по местному времени (21:09 мск), находился в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 65 км.

В Алма-Ате сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Киргизии и Узбекистана. Так, в Бишкеке сила подземных толчков составила четыре-пять баллов, в Ташкенте — три балла.

Издание Tengrinews сообщило, что спустя 36 минут после первого толчка до Алма-Аты дошли афтершоки. В связи с этим МЧС предложило горожанам некоторое время побыть на улицах и не возвращаться в свои квартиры. На городских магистралях сразу возникли пробки, а на заправках выстроились большие очереди.

Для охраны правопорядка на улицы Алма-Аты выведены дополнительные силы полиции.

Ранее минздрав Казахстана назвал количество обратившихся за помощью в Алма-Ате после землетрясения.