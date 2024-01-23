Врач назвал категории людей, которым стоит проверить сахар в крови

Людям старше 40 лет стоит сдать анализ на уровень сахара в крови, потому что в этом возрасте у пациентов часто могут происходить изменения в организме. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, этот анализ позволит исключить патологии, которые могут привести к сахарному диабету.

«Если человек жалуется на жажду, ему постоянно хочется пить, он часто ходит в туалет — это повод сдать анализ на сахар в крови, потому что так может проявляться сахарный диабет», — предупредил эксперт.

У людей с избыточной массой тела часто бывает нарушение толерантности к глюкозе, поэтому им также важно пройти обследование, продолжил врач. Помимо этого, за данным показателем стоит следить беременным, у которых может повышаться уровень сахара в крови. Еще одна категория граждан, кому следует обязательно сдать анализ, — люди с уже выявленным диабетом. Это поможет им оценить эффективность лечения, заключил Кондрахин.

Эксперт Лаборатории «Гемотест» Денис Банный до этого говорил, что здоровым детям достаточно проходить диспансеризацию по возрасту, которая включает необходимые для контроля здоровья исследования. Дополнительно сдавать анализы, по его словам, следует часто болеющим детям.

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