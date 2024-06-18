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Кардиолог рассказала, как не допустить образования тромбов

Врач Курбанова: для снижения риска тромбов необходимо соблюдать питьевой режим

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Тромбоз — это опасное состояние, при котором на внутренней стенке сосуда образуется сгусток крови (тромб) и перекрывает просвет. В любой момент он может оторваться и перекрыть движение крови к жизненно важным органам. О том, как снизить риск образования тромбов, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарина Курбанова.

По ее словам, для снижения риска образования тромбов необходимо соблюдать питьевой режим: минимальное потребление воды в сутки — 1,5 л. Ограничение в приеме жидкости у пациентов с хроническими заболеваниями необходимо обсуждать с лечащим врачом.

«Вторым немаловажным фактором является двигательная активность: избегайте длительного нахождения в вертикальном положении, а также в положении сидя. Старайтесь выполнять легкую разминку каждые 40-50 минут. В случае уже образовавшегося тромбоза, меры должны быть более агрессивными, их необходимо обсудить с врачом», — отметила Курбанова.

Также она обратила внимание, что повышение температуры окружающей среды может оказывать двоякое влияние на людей с артериальной гипертонией.

«С одной стороны, это приводит к потере жидкости с потом, расширению сосудов и в конечном итоге может вызвать снижение артериального давления, с другой — для поддержания параметров гемодинамики включаются компенсаторные механизмы, приводящие к его повышению. Важно соблюдать питьевой режим, не находиться под палящим солнцем, контролировать артериальное давление и не забывать о приеме лекарств», — добавила кардиолог.

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