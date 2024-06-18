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В НАТО заявили об увеличении поддержки Украины

Генсек НАТО Столтенберг: альянс увеличит финансовую и военную поддержку Украины

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Ints Kalnins/Reuters

На будущем саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с американским президентом Джо Байденом, сообщает РИА Новости.

«Я ожидаю, что, когда мы встретимся в следующем месяце, то придем к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины», – сказал глава военного блока.

Столтенберг подчеркнул, что подобное решение позволит снизить «бремя», которое США несут для поддержки Украины.

До этого генсек НАТО заявил, что вступление Украины в альянс исключило бы возможность нового конфликта с Россией в будущем. По его словам, альянсу будет необходимо удостовериться в окончательном завершении конфликта, когда боевые действия на Украине закончатся.

Ранее Столтенберг заявил о росте военных расходов стран НАТО на 18%.

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