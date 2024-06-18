Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

Руанда отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, состоявшейся в Бюргенштоке. Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте МИД Швейцарии.

Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, принявшей решение об отзыве подписи. Она отсутствует в списке, обновленном швейцарским дипведомством 17 июня. По состоянию на 16 июня Руанда еще в нем числилась. После отзыва подписи число отказавшихся поддержать итоговый документ стран увеличилось до 16.

До этого отозвали свои подписи под коммюнике после саммита по Украине отозвали Ирак и Иордания. Индия при этом отказалась подписывать документ.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.