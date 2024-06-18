Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине

Руанда отозвала подпись под коммюнике конференции в Швейцарии

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Руанда отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, состоявшейся в Бюргенштоке. Об этом свидетельствует список, опубликованный на сайте МИД Швейцарии.

Руанда стала третьей страной после Иордании и Ирака, принявшей решение об отзыве подписи. Она отсутствует в списке, обновленном швейцарским дипведомством 17 июня. По состоянию на 16 июня Руанда еще в нем числилась. После отзыва подписи число отказавшихся поддержать итоговый документ стран увеличилось до 16.

До этого отозвали свои подписи под коммюнике после саммита по Украине отозвали Ирак и Иордания. Индия при этом отказалась подписывать документ.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами