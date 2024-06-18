Украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области

Украинские войска атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате сброса взрывного устройства загорелся частный жилой дом. Одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, ее доставили в Центральную районную больницу.

17 июня два комбайна и «КамАЗ» в районе села Головчино в Белгородской области подверглись атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что трое мирных жителей пострадали при обстреле села села Гора-Подол Грайворонского городского округа.

В ночь на 17 июня Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны подавили один дрон над территорией Белгородской области, два — в воздушном пространстве Воронежской области и три — над территорией Липецкой области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.