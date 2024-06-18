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Выступавшая за вещание СМИ на русском языке министр культуры Латвии ушла в отставку

Министр культуры Латвии, выступавшая за русскоязычные СМИ, ушла с поста

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Global Look Press

Выступавшая за сохранение в Латвии русскоязычных средств массовой информации и проведение дебатов на телевидении на русском языке министр культуры страны Агнесе Логина ушла в отставку. Об этом сообщает латвийский портал LSM.lv.

По словам министра, она решила оставить свой пост ввиду личных причин. Логина поблагодарила коллег за их неустанную работу и поддержку, а также выразила благодарность всем тем, кто верил в их совместную работу.

Новым министром культуры, скорее всего, станет никогда не занимавшая руководящих политических постов Агнесе Ласе.

До этого Национальный театр Латвии ввел мораторий на спектакли, которые проходят на русском языке, а также разорвал соглашение с российским режиссером о гастролях спектакля.

17 июня президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что четверть русскоязычных жителей поддерживают российского президента Владимира Путина.

Ранее в Литве разрешили переносить захоронения советских воинов.

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