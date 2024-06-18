Беспилотник атаковал резервуары с нефтепродуктами в Азове

В результате атаки беспилотника в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Подразделение МЧС организовало тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

До этого украинские войска атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа с помощью беспилотника.

Утром 17 июня министерство обороны РФ сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских дронов в трех регионах страны. Один летательный аппарат уничтожили в Белгородской области. Еще два и три БПЛА нейтрализовали в Воронежской и Липецкой областях соответственно.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщал, что в ночь на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили два дрона самолетного типа над Воронежской областью. Никто не пострадал.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.