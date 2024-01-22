Блогеру Елене Блиновской грозит 16 лет колонии после предъявления ей обвинений по новой статье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, долг Блиновской перед ФНС на данный момент вырос до 1 млрд 490 млн рублей. Кроме того, следователи установили причастность основательницы «Марафона желаний» к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Как передает Shot, по данным следствия, Блиновская получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчетных счетов и тратила их на себя. Максимальное наказание по данной части статьи — шесть лет колонии.

В настоящее время в отношении блогера также расследуются два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и об отмывании денег в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям — три и семь лет колонии соответственно.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

В начале января задолженность блогерши Елены Блиновской выросла на 9 млн рублей за 18 дней. Теперь, по последним данным, долг Блиновской составляет 1,418 млрд рублей.

Ранее Блиновской отказали снимать арест на банковские счета на фоне иска к ФНС.