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В погранслужбе Украины рассказали о ежедневных попытках граждан сбежать из страны

Демченко: на Украине каждый день фиксируют 50 попыток незаконного выезда из страны

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Суспильне

На Украине ежедневно фиксируют до 50 попыток незаконно выехать из страны. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он рассказал, что в последнее время стало больше попыток незаконно пересечь границу по поддельным документам. Нередко люди предъявляют ненастоящие справки об инвалидности и непригодности к военной службе, отметил он.

В частности, сейчас каждый день украинские пограничники фиксируют несколько десятков попыток незаконного пересечения границы по «зеленому участку» границы вне пунктов пропуска и около 10-15 попыток — когда лица пытаются использовать поддельные документы.

На Украине с 24 февраля 2022 года, то есть с начала в стране российской специальной военной операции, введен режим военного положения. На следующий день украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения не могут покинуть Украину.

В интервью изданию The Economist Зеленский заявил, что украинцы сконцентрировали свое внимание на внутренних проблемах страны в ущерб контрнаступлению ВС, и мобилизация не находит среди них широкой поддержки. Президент уточнил, что имеет в виду не только отправку солдат на фронт, а мобилизацию «всех усилий». Политик счел это единственным способом «защитить государство» и подчеркнул, что самая важная профессия для каждого гражданина на данный момент — «это быть на Украине».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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