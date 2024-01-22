На Сахалине ожидается глубокий циклон с Японского моря

Глубокий циклон принесет на Сахалин сильный снег и метель. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Сахалинское УГМС» сообщает администрация Южно-Сахалинска.

В связи с выходом глубокого циклона из Японского моря на большей части Сахалина 23 января ожидается ухудшение погоды.

По имеющей информации, снег будет сопровождаться метелями с видимостью 500 метров и менее. При этом ожидаются порывы ветра в 20-25 м/с. Синоптики считают, что улучшение погоды возможно лишь 25 января.

Ранее сообщалось, что в связи с мощной метелью на Сахалине частично нарушено движение как общественного, так и личного транспорта.

Особенно серьезные проблемы возникли с сообщением между столицей региона и восемью районами Сахалина. На дорогах из-за сильного снегопада видимость не превышала 30 метров, что затруднило движения автомобилей.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.