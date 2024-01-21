Пропавший с радаров в Афганистане самолет найден

Самолет Falcon 10, который пропал сегодня с радаров, пролетая над Афганистаном, найден. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«По информации от российского посольства в Афганистане. Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011)», — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что, по предварительным данным, четыре человека, которые находились на борту самолета, получили различные ранения, информация о еще двоих — уточняется.

До этого сообщалось, что в горах провинции Бадахшан в Афганистане разбился летевший в Москву частный самолет. На борту находилось шестеро человек, среди них двое пассажиров. Он выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. Среди пассажиров была россиянка в тяжелом состоянии, которую перевозили из таиландской больницы в РФ. Ее сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. СК России завел уголовное дело по факту крушения.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.