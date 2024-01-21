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В Полтаве произошли взрывы

«Страна.ua»: в городе Полтава произошли несколько взрывов

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Взрывы раздались в городе Полтава в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся, говорится в сообщении. Местные власти ситуацию не комментировали.

По данным официального ресурса по оповещению населения, до взрыва в регионе не объявлялась воздушная тревога.

Отмечается, что в настоящее время воздушная тревога работает в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

До этого сообщалось о двух взрывах, произошедших в административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком.

Накануне глава назначенной Киевом городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе.

Ранее в Полтаве прошли митинги с требованием демобилизации военных.

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