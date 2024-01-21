Более 200 тысяч человек потребовали уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса

Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота по кличке Твикс в Кирове, подписали более 226 тысяч человек. Требование недовольных граждан опубликовано на сайте Change.org.

Как говорится в заявлении, женщина «сознательно выбросила кота на станции». За субботу обращение, созданное 19 января, подписали более 200 тысяч человек.

«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб», — говорится в тексте петиции.

До этого стало известно, что в РЖД принесли извинения за происшествие с котом Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, решив, что он бездомный. На кота по имени Твикс был оформлен проездной билет, он вылез из переноски и пошел исследовать вагон. Проводница решила, что животное проникло в поезд с улицы, и выкинула его на платформу за пять минут до отправления состава. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее калининградского кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар».