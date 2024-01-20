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Жителей Петербурга предупредили о сильных морозах 20 и 21 января

Синоптик Колесов: 20 и 21 января в Петербурге ожидаются морозы до -20°C

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Алексей Даничев/РИА Новости

Сильные морозы и отсутствие осадков прогнозируется в Санкт-Петербурге 20 и 21 января. Об этом в своем Telegram-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

По словам эксперта, в указанные дни среднесуточная температура воздуха в населенном пункте составит -15°C. Метеоролог подчеркнул, что данное значение находится на пределе «аномально холодной погоды».

Как отметил Колесов, днем 20 января столбики термометров в Санкт-Петербурге будут показывать чуть больше -15°C. Однако ночью ожидается похолодание до -20°C, предупредил он.

«В воскресенье температура в городе понизится даже ниже -20°C, но к вечеру снова потеплеет до -10°C», — добавил синоптик.

Также эксперт указал, что до вечера 21 января в Санкт-Петербурге не ожидаются осадки и ветер. При этом местами в городе может наблюдаться туман и парение открытой части реки Невы.

В Ленинградской области, в свою очередь, температура воздуха опустится до -30°C. Однако Колесов уточнил, что речь идет именно о темном времени суток.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, в чем нейросети уже «обошли» метеорологов.

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