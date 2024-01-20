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Мексиканские власти передали аэропорты страны под управление ВМФ

Международные аэропорты Мексики передали в управление ВМФ

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Мексиканские власти передали компании Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México («Группа аэропортов Мехико») контроль над шестью международными аэропортами в регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Выданное Министерством инфраструктуры, коммуникаций и транспорта Мексики разрешение подразумевает администрирование, эксплуатацию и управление воздушными гаванями. Кроме того, отдельно оговаривается возможность строительства на территории Международного аэропорта Сьюдад-дель-Кармен.

В публикации уточняется, что летом 2023 года из соображений безопасности мексиканские власти объединили полугосударственные организации, обслуживающие главный аэропорт Мехико, и передали их под управление Министерства военно-морского флота страны.

В январе под контроль ВМФ Мексики перешли также международные аэропорты в штатах Кампече, Сонора, Колима, Южная Нижняя Калифорния и Тамаулипас.

3 января в США заявили, что приток незаконных мигрантов со стороны Мексики достиг абсолютного рекорда.

28 декабря власти США и Мексики провели переговоры из-за ситуации на границе. Одной из основных тем встречи стала незаконная миграция в США.

Ранее в США рассказали, к чему приведет частичное закрытие границы с Мексикой.

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